Медузи в Азовському морі: Бердянськ і Арабатська Стрілка будуть приваблювати туристів за допомогою веб-камер

Цього літа курорти Азовського моря відвідало набагато менше відпочивальників, ніж зазвичай

На популярних азовських курортах - в Бердянську і на Арабатській Стрілці – встановили поворотні веб-камери зі збільшувальним об'єктивом, що відкривають запаморочливі види з висоти пташиного польоту. Їх головне завдання - перевернути уявлення про курорти, показавши їх привабливими напрямками не тільки для пляжного, але і для пізнавального і культурного туризму, актуальними круглий рік. Про це пише Дзеркало Тижня.

Цього літа курорти Азовського моря відвідало набагато менше відпочивальників, ніж зазвичай. Серед основних причин – природні аномалії: холодний і дощовий червень, небувала кількість медуз в прибережних водах і нашестя комарів. Погіршували ситуацію блогери і представники бульварних засобів масової інформації, які влаштували справжнє цькування азовських курортів.

Тому і Бердянськ, і Арабатська Стрілка вирішили зайнятися підготовкою до майбутнього сезону якомога раніше і переглянути підхід до залучення туристів. Зокрема, тут планують робити ставку не на море і пляжі, про які і без того добре відомо, а на те, що зазвичай залишається поза належною увагою. А саме - природні, архітектурні та історичні пам'ятки, незвичайні локації і фотозони.

Розкритися курортам з нового боку повинні допомогти веб-камери, кількість яких завдяки зусиллям команди медіа-ентузіастів зростає вражаючими темпами. Крім статичних, тут почали встановлювати поворотні веб-камери з опцією наближення і фокусування на окремих об'єктах. На відміну від звичайних, які дозволяють вести трансляцію з однієї локації, поворотні камери дають можливість вирушити на віртуальну екскурсію по курорту, оглядаючи його з висоти пташиного польоту.

Нові камери доступні на сайтах однойменних медіа-проєктів – Бердянськ та Арабатська Стрілка, відповідно.

У Бердянську, наприклад, така веб-камера закріплена на найвищій точці міста, завдяки чому відкриває об'ємні панорамні види міста і затоки, більше 25 разів змінюючи положення зум-об'єктива, а з ним і ракурс зйомки. У кадр потрапляє акваторія Бердянської затоки з прогулянковими корабликами і яхтами, торговий порт з баржами і вантажно-розвантажувальними кранами, колесо огляду на Приморській площі, монументальний будинок легендарного готелю «Бердянськ», інсталяція і популярна фотозона «Я люблю АЗМОЛ» в однойменному житловому районі і т.ін.

на Арабатській Стрілці поворотна веб-камера встановлена на висоті майже 50 метрів на початку коси. Завдяки об'єктиву, який рухається і затримує фокус на більш ніж 30 панорамах, виділяючи з кадру ті чи інші об'єкти, вона дає можливість милуватися видами азовського узбережжя з його протяжними пляжами, побачити Генічеськ і Генгірку, мости, що з'єднують косу з материком, включно зі старим залізничним мостом, який сьогодні є символом Арабатки, затокою Сиваш і кайт-станцією.

Нагадаємо, що Бердянськ і Арабатська Стрілка належать до числа найвідоміших і відвідуваних курортів українського узбережжя Азовського моря. Більшості туристів вони знайомі теплим неглибоким морем, просторими піщаними пляжами, розвиненою інфраструктурою і різноманітністю розваг. Але це ще і просто красиві місця, багаті вартими уваги пам'ятками і мальовничими куточками, що роблять їх привабливими для подорожей не тільки влітку, а й цілий рік. Переконатися в цьому можна, переглядаючи онлайн-трансляції з веб-камер.