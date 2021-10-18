Рибалки біля берегів Африки зловили рибу вагою у дві тонни (відео)

Після вимірювання, фотографування і взяття проб ДНК рибу відпустили в море

У Середземному морі біля північного узбережжя Африки була спіймана величезна місяць-риба. Про це повідомляє Reuters.

Риба потрапила в сітку промислового судна, що займався ловом тунця. Її довжина склала 3,2 метра, а ширина – 2,9 метра. Це рекордні розміри навіть для цього регіону, де рибалкам нерідко зустрічаються великі місяця-риби.

«Ми намагалися покласти її на ваги, розраховані на одну тонну, але вона виявилася занадто великою і могла їх зламати, – розповідає морський біолог Енріке Остале, запрошений оглянути незвичайний улов. – Судячи з її розмірів і на підставі порівнянь з іншими спійманими рибами, вона, мабуть, важила близько двох тонн».

Після вимірювання, фотографування і взяття проб ДНК рибу відпустили в море.

Місяць-риба – це найважча з сучасних кісткових риб, окремі особини можуть важити більше двох тонн. Її довжина і ширина можуть досягати трьох-чотирьох метрів. Вважається вразливим видом.