  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Рибалки біля берегів Африки зловили рибу вагою у дві тонни (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місяць-риба &ndash; це найважча з сучасних кісткових риб - Рибалки біля берегів Африки зловили рибу вагою у дві тонни (відео)
    Місяць-риба – це найважча з сучасних кісткових риб

    Після вимірювання, фотографування і взяття проб ДНК рибу відпустили в море

    У Середземному морі біля північного узбережжя Африки була спіймана величезна місяць-риба. Про це повідомляє Reuters.

    Риба потрапила в сітку промислового судна, що займався ловом тунця. Її довжина склала 3,2 метра, а ширина – 2,9 метра. Це рекордні розміри навіть для цього регіону, де рибалкам нерідко зустрічаються великі місяця-риби.

    «Ми намагалися покласти її на ваги, розраховані на одну тонну, але вона виявилася занадто великою і могла їх зламати, – розповідає морський біолог Енріке Остале, запрошений оглянути незвичайний улов. – Судячи з її розмірів і на підставі порівнянь з іншими спійманими рибами, вона, мабуть, важила близько двох тонн».

    Після вимірювання, фотографування і взяття проб ДНК рибу відпустили в море.

    Місяць-риба – це найважча з сучасних кісткових риб, окремі особини можуть важити більше двох тонн. Її довжина і ширина можуть досягати трьох-чотирьох метрів. Вважається вразливим видом.

    Теги: рекорд риба море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рибалки біля берегів Африки зловили рибу вагою у дві тонни (відео)