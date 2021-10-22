Країна ЄС заборонила в’їзд українським туристам. Навіть вакцинованим

Відтепер українці можуть відвідати Мальту тільки в особливих випадках

Уряд Мальти вніс Україну в «темно-червону» зону. Таким чином, українці не зможуть в'їжджати на територію країни з туристичною метою. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я Мальти.

Заборона на в'їзд до Мальти стосується і вакцинованих громадян.

Відтепер українці можуть відвідати Мальту тільки в особливих випадках. При цьому для в'їзду в країну необхідно буде:

отримати дозвіл від мальтійської влади;

заповнити спеціальну форму;

отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;

відбути 14 днів карантину.

Сьогодні також стало відомо, що Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень. Таким чином, ЄС вирішив поки не закривати кордони для українців.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

Разом з тим деякі країни ЄС поступово вводять нові обмеження, це передусім стосується невакцинованих громадян. Так, Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінила правила в'їзду українців.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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