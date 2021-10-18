ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей

Україна може вилетіли з переліку безпечних для подорожей країн через сплеск Covid-19

Україна перебуває у «зеленому» список для подорожей із середини липня

Євросоюз цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн. Таким чином, для українців кордони країн ЄС можуть знову закритися. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Україна пізніше цього тижня буде видалена зі списку третіх країн, подорожі з яких рекомендує дозволяти ЄС. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків Covid-19 означає, що країна більше не потрапить в цей список», – заявив журналіст.

Як відомо, наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них

До слова, на днях Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінює правила в'їзду українців.

Нещодавно Північна Македонія визнала українські covid-сертифікати.

Крім того, Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.