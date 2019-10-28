Медведєв наказав створити гральну зону в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гральна зона розташується в селищі Кацівелі (Велика Ялта)

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення гральної зони «Золотий берег» на Південному березі окупованого РФ Криму.

У документі говориться, що площа зони, яка розташується в селищі Кацівелі (Велика Ялта), складе майже 147 тисяч квадратних метрів.

Раніше російський «глава» Криму Сергій Аксьонов стверджував, що гральна зона на Південному березі Криму з'явиться до 2022 року.

Президент Росії Володимир Путін 23 липня 2014 року підписав закон, який включав анексований Крим в перелік регіонів, на територіях яких дозволяється створення гральних зон.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 24 жовтня заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

Джерело: Крим.Реалії