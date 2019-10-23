Чи працює Сінево в окупованому Криму? Компанія оприлюднила свою версію



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У «Сінево» стверджують, що повністю припинили свою роботу на території Криму та на тимчасово окупованих територіях на Донбасі ще у 2014 році

У компанії заявляють, що інформація про їхню діяльність на окупованому півострові не відповідає дійсності

Мережа медичних лабораторій «Сінево» наполягає, що інформація про те, що вона всупереч санкціям працює в окупованому Криму, не відповідає дійсності.

У компанії заявляють, що «неправдиву наклепницьку інформацію проти компанії «Сінево Україна» розповсюдило «недобросовісне кримськотатарське медіа».

«Мережа лабораторій «Сінево Україна», що є частиною шведського медичного холдингу Medicover, категорично спростовує наклепницьку інформацію видання Кримськотатарський ресурсний центр, про те, що «Сінево Україна» нібито продовжує вести свою діяльність на території Криму. Так звані, «докази», до яких апелює дане медіа – це непрацюючий сайт, контрафактні фотографії та електронна пошта з доменом .su*.

Офіційно заявляємо, що компанія «Сінево Україна» чітко дотримується норм українського законодавства, у тому числі щодо роботи на тимчасово окупованих територіях.

У компанії стверджують, що «Сінево Україна» повністю припинила свою роботу на території Криму та на тимчасово окупованих територіях на Донбасі ще у 2014 році. Згортання бізнесу на території Криму та на тимчасово окупованому Донбасі призвело до втрат 3 млн євро інвестицій, вкладених у лабораторії та відділення.

На сьогоднішній день «Сінево Україна» немає жодного відношення до того, хто і яким чином незаконним шляхом використовує логотип компанії на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та у Криму. Тому просимо не асоціювати роботу цих організацій із роботою компанії «Сінево Україна», - йдеться у заяві.

21 жовтня видання Кримськотатарський ресурсний центр оприлюднив матеріал про діяльність мережі «Сінево» на території окупованого Криму. Журналісти стверджували, що після публікації статті у видання зателефонувала прессекретарка офіційного представництва «Сінево» і «попросила прибрати інформацію з сайту».