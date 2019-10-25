Столтенберг назвав анексію Криму гібридною тактикою Росії



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Єнс Столтенберг Фото: AFP

НАТО пам'ятає про приховану військову операцію, що почалася в Криму

Анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

Про це під час пресконференції у четвер, 24 жовтня, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідаючи на питання журналістів про те, які гібридні загрози бачить НАТО сьогодні і яке джерело цих загроз, Столтенберг нагадав про те, як проходила анексія Криму.

«І гібридні загрози і гібридна тактика - це те, що ми бачимо, виходячи з різних напрямків, від іноземних держав і недержавних суб'єктів. І гібридна тактика - це все, від використання прихованої військової операції, маленьких зелених чоловічків, як ми бачили в Криму, до дезінформаційних кампаній, як ми бачили в багатьох країнах НАТО, або кібератак», - сказав генсек.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Нагадаємо, на Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.