Мексиканський авіаперевізник вирішив продати всі свої російські літаки SSJ100



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У російського пасажирського літака тепер не буде жодного іноземного експлуататора

Мексиканський лоукостер Interjet виставив на продаж свої російські пасажирські літаки Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Про це пише російське видання Ведомости.

Загалом мексиканський авіаперевізник має 22 літаками цього типу. Очікується, що кожен борт коштуватиме приблизно 16-17 млн дол., що є низькою ціною за літаки 4-6-річної давності. Свого часу мексиканський перевізник теж купляв SSJ100 за знижкою – 23,5 млн дол. при ринковій ціні в 29 млн доларів.

Тим самим виключно російські перевізники будуть експлуатувати відповідний пасажирський літак, що буде потужним ударом по його іміджу. Крім того, поява в РФ додаткової кількості SSJ100 може додати конкуренції для нещодавно створених машин.

Мексиканські машини швидше за все купить російська структура ГТЛК. Раніше, в 2018 році, від SSJ100 відмовився й ірландський перевізник Cityjet. Загалом було випущено до 200 машин SSJ100, в яких виникли проблеми із вартістю експлуатації та запасними деталями.