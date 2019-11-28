Мендель спробувала пожартувати про Литву та Латвію?



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Юлія Мендель відзначилася своїм жартом в Інстаграмі

Прессекретарка Зеленського стверджує, що за час перебування на посаді «не переплутала жодної географічної назви»

Прессекретарка президента України Юлія Мендель в Інстаграмі опублікувала своє фото з підписом «сукня для латвійського відрядження», при цьому поставила геолокацію у Вільнюсі - столиці Литви.

Користувачі Інстаграму розкритикували Мендель, зазначивши, що вона плутає очевидні речі.

Пізніше у підписі до фото Мендель змінила «латвійське» на «литовське», написавши: «Сукня для литовського відрядження. Ех, тролінг нє удался».

«Ладно, зізнаюся, за перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви», - підкреслила прессекретарка президента.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідав з офіційним візитом Литовську Республіку.

У Вільнюсі пройшла офіційна церемонія зустрічі президентів України та Литви.

За результатами засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, було підписано низку документів.