Мендель знову відзначилась дивною поведінкою



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Юлію Мендель викрили в дивній поведінці під час інтерв'ю

Прессекретарка президента під час інтерв'ю Зеленського визирала з-за стіни і дивно махала руками

Під час інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню «Сегодня» в Токіо, прессекретарка глави держави Юлія Мендель кілька разів визирала з-за стіни і махала руками, псуючи журналістам відеоряд.

Таким чином вона натякала журналістам, що інтерв'ю з главою держави час закінчувати.

Протягом 11-хвилинного інтерв'ю прессекретарка президента з'являється на відео в різні моменти чотири рази.

Журналісти вже відреагували на таку дивну поведінку співробітниці Офісу президента. Так, журналістка Олеся Медведєва на своїй сторінці у Facebook зазначає, що такі дії є неприпустимими.

«Ніколи так не робіть, будь ласка. Це найжахливіший приклад роботи прес-працівника з політиком. Непрофесійно. Жах просто», - зазначила Медведєва.

До слова, це не перший випадок сумнівної поведінки Юлії Мендель.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Згодом Мендель знову намагалася завадити спілкуванню журналістки видання «Апостроф» Юлії Забєліної із главою держави під час пресмарафону та відштовхувала представницю ЗМІ від президента.

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.