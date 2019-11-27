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    Зеленський прибув до Литви: офіційна церемонія зустрічі президентів (відео)

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    27 листопада Зеленський перебуває з візитом у Литві - Зеленський прибув до Литви: офіційна церемонія зустрічі президентів (відео)
    27 листопада Зеленський перебуває з візитом у Литві

    Зеленський візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви

    У Вільнюсі у середу, 27 листопада, проходить офіційна церемонія зустрічі президентів України та Литви.

    Як відомо,президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку.

    Зеленський візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

    Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

    У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.

    Нагадаємо, 26 листопада Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Естонії

    Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Литва Володимир Зеленський Україна президент
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