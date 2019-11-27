Зеленський прибув до Литви: офіційна церемонія зустрічі президентів (відео)
Зеленський візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви
У Вільнюсі у середу, 27 листопада, проходить офіційна церемонія зустрічі президентів України та Литви.
Як відомо,президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідує з офіційним візитом Литовську Республіку.
Зеленський візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.
Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.
Нагадаємо, 26 листопада Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Естонії.
Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.