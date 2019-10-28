«95 квартал» поглузував з Зеленського, Баканова та Мендель (відео)



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А так «95 квартал» зобразив охорону прем'єр-міністра

«В країні напружена ситуація, а він на концерти ходить»

«95 квартал» в своєму новому виступі поглузував з президента України Володимира Зеленського, його прес-секретарки Юлії Мендель, очільника Служби безпеки України Івана Баканова та народних депутатів.

Також гумористи у своєму номері не обійшли увагою і Петра Порошенка.

Зокрема, актор Євген Кошовий провів діалог з п'ятим президентом України, який нібито був присутній в залі та скаржився на стан справ в країні.

Як повідомлялося, у випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».