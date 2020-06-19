Мер Конотопа заявив, що знайшов гранати у багажнику своєї автівки



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Артем Семеніхін: мені в машину підкинули 5 бойових гранат (Ф1 — шт., РГД5 — 4 шт.) Скріншот з відеозапису

Поліція встановлює всі обставини події

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що знайшов п'ять гранат у багажнику свого автомобіля, поліція Сумщини перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів в автівці міського голови. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Подія сталася близько 23:00 у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів. На спецлінію поліції звернувся голова міста з заявою про те, що він у своїй автівці виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати.

За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.

На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Триває огляд автівки та гаража. Слідчі вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.