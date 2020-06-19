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    Мер Конотопа заявив, що знайшов гранати у багажнику своєї автівки

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    <span>Артем Семеніхін: мені в машину підкинули 5 бойових гранат (Ф1 &mdash; шт., РГД5 &mdash; 4 шт.)</span> - Мер Конотопа заявив, що знайшов гранати у багажнику своєї автівки
    Артем Семеніхін: мені в машину підкинули 5 бойових гранат (Ф1 — шт., РГД5 — 4 шт.)
    Скріншот з відеозапису

    Поліція встановлює всі обставини події

    Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що знайшов п'ять гранат у багажнику свого автомобіля, поліція Сумщини перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів в автівці міського голови. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

    Подія сталася близько 23:00 у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів. На спецлінію поліції звернувся голова міста з заявою про те, що він у своїй автівці виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати.

    За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.

    На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

    Триває огляд автівки та гаража. Слідчі вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

    мер Сумщина боєприпаси поліція чоловік
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