Черговий поліцейський скандал: на Закарпатті у відділку побили 18-річну дівчину (відео)



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18-річну дівчину побили у поліцейському відділку

У поліції відкрили кримінальне провадження за перевищення влади

На Закарпатті 18-річна дівчина заявила, що її побила працівниця поліції. Про це Валерія Чепара розповіла у відео, яке виклала в інтернеті.

Дівчина розповіла, що 13 червня вона з подругами відпочивала на алеї в смт. Міжгір’я, коли до них почали чіплятися місцеві хлопці. «Хлопці почали ображати нас нецензурними словами», – каже Валерія.

Після цього, за словами дівчини, вона вирішила зателефонувати до поліції, сподіваючись на допомогу правоохоронців. Поліцейські приїхали та відвезли її і ще одного з хлопців до відділку, продовжує дівчина. «Мене зачинили в кімнаті. І замість того, щоб допомогти, почали допитували», – зазначила потерпіла.

Дівчина зазначила, що ображати її хлопець продовжив і у відділку, але поліцейська, яка допитувала її, на це не відреагувала. Тоді Валерія сказала: «Я вам зателефонувала, щоб ви поговорили з хлопцями, а ви берете у мене допит. А цей, що ображав мене різними словами біля вас, ви його навіть не допитуєте. Він ходить у вас відділком, ніби ні в чому не винен».

За словами Валерії, після зауваження поліцейська почала її бити. «Вона до мене підійшла, штовхнула мене – я вдарилася об стенд головою. Потім вона хотіла завдати мені удари по обличчю, але в неї не вийшло, бо я прикрила лице. В неї вийшло мене подряпати – на шиї залишилася подряпина. Вона хотіла мене бити, я тримала її руки. Потім вона рази чотири вдарила мене ногою в живіт», – розповіла дівчина.

Усе це відбувалося на очах у колег-чоловіків поліціянтки. При цьому правоохоронці відпустили з відділку хлопця, через нападки якого ввечері в алеї дівчина й викликала правоохоронців.

Наступного дня дівчина повернулася в дільницю і написала заяву. Її викликала до себе та ж співробітниця поліції, яка її била, та перепросила. Розмову Валерія записала на диктофон: «Будь добра, пробач мені. Так, я зірвалася. Прошу тебе чисто від душі: пробач мені». «Я вас пробачаю, але я це вже не залишу, чесно», – відповіла дівчина.

Наразі за цим фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику. Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.