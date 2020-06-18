Гранатомет, бурштин та викрадений Range Rover: поліція Рівненщини знайшла цікавий скарб на СТО



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Слідчі вилучили позашляховик Range Rover, який перебуває в розшуку як викрадений Фото: Нацполіція

Силовики обшукали автосервіс, де власник зберігав боєприпаси і викрадену автівку

На Рівненщині на СТО 53-річного чоловіка виявили гранатомет, гранати, бурштин та викрадений Range Rover. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

«17 червня, слідчі...провели санкціонований обшук на автосервісі 53-річного жителя обласного центру. У рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за результатами проведених слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у гаражному боксі СТО на вулиці Будівельників реактивний протитанковий гранатомет, три гранати (РГО, Ф-1 та РГД-5), два запали, один дистанційний запал та п’ять поліетиленових пакетів з камінням бурштину-сирцю загальною вагою 24 кілограми», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що крім того, слідчі вилучили і позашляховик Range Rover, який перебуває в розшуку як викрадений. Транспортний засіб із київською реєстрацією мав явні ознаки підробки номерних агрегатів.

За фактами незаконного зберігання боєприпасів, бурштину-сирцю та підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 240-1, статтею 290 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень призначені експертизи, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.