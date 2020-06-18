На Одещині поліцейські оголосили трьом особам підозру у катуванні дитини (відео)



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На Одещині мати, її співмешканець та подруга матері знущалися над дитиною

Дівчинку не лише били, а й прив’язували на ланцюг

На Одещині оголосили про підозру 42-річній матері дитини, її 40-річному співмешканцю та 41-річній подрузі, які підозрюються у катуванні 11-річної дівчинки. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

«Під час досудового розслідування, розпочатого за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчі територіального відділу поліції встановили, що дівчинку не лише били, а й прив’язували на ланцюг, аби не тікала з дому. І причетні до цього не тільки 42-річна мати дитини, а й її 40-річний співмешканець, який прилаштував ланцюг до дивана, та 41-річна подруга, за порадами якої ті вдалися до такого методу «виховання»», – йдеться у повідомленні.

Так, подія мала місце в квітні поточного року в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Тоді, за словами сусідів, 11-річну дівчинку нібито побила мати, бо вона без дозволу пішла додому з гостей, де дорослі пиячили.

В результаті подію перекваліфікували на ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України.

«Усім трьом фігурантам оголосили підозру. Крім того, дії матері, яка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, кваліфіковані ще й за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції. Слідство наразі триває.

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві на Київщині поліція оперативно затримала чоловіка, який викинув з вікна квартири 5-річого хлопчика.