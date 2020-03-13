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    Мер Запоріжжя звільнив директора парку відпочинку через загибель дівчинки

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    Мер Запоріжжя звільнив директора парку відпочинку через загибель дівчинки

    Також мерія створила робочі комісії для перевірки безпеки всіх місць дозвілля та атракціонів

    Голова Запорізької міської ради Володимир Буряк звільнив директора комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Дубовий гай» Олега Комаренка через загибель восьмирічної дівчинки від падіння на неї дерев'яної скульптури «Маша і ведмідь», встановленої в парку.

    Про це Буряк повідомив в п'ятницю на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Сьогодні я звільнив із займаної посади керівника парку «Дубовий гай» Олега Комаренка», - написав він.

    Родині загиблої дівчинки запропонована матеріальна допомога з міського бюджету, розмір якої Буряк не повідомив.

    Також мерія створила робочі комісії для перевірки безпеки всіх місць дозвілля та атракціонів.

    Як повідомлялось, поліція повідомила заступнику директора парку відпочинку в Запоріжжі про підозру в порушенні правил експлуатації, що призвело до загибелі дівчинки через падіння на неї дерев'яної скульптури.

    Нагадаємо, 9 березня у запорізькій лікарні померла 10-річна дівчинка після того, як на неї в місцевому парку «Дубовий гай» впала дерев'яна скульптура.

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