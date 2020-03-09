У Запоріжжі на дитину впала паркова скульптура: дівчинка померла у лікарні



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На дитину в парку впала статуя ведмедя

200-кілограмова дерев’яна статуся, що впала на дитину, не була закріплена

У Запоріжжі на дівчинку у парку «Дубовий гай» впала дерев'яна скульптура. Дитину доправили у лікарню, але врятувати її не вдалось. Правоохоронці відкрили провадження. Про це повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік.

Інцидент трапився 8 березня у парку «Дубовий гай».

За попередньою інформацією, що дівчинка залізла на дерев'яного ведмедя, але скульптура не була закріплена і впала на дитину.

Після цього дівчинку доправили до лікарні, де 9 березня вона померла.

«Поліція відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство)», - повідомила Людвік.

У соцмережах пишуть, що на дитину впала статуя ведмедя. Схожих статуй у парку є з десяток, там часто гуляють діти. Парк розташований майже в центрі Запоріжжя.

Раніше статуя вже падала та ледь не привадила під собою 6-річного хлопчика.

Нагадаємо, раніше на територію приватного будинку в Запоріжжі обвалилася цегляна стіна заводу «Мотор Січ». Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав.