У Запоріжжі на дитину впала паркова скульптура: дівчинка померла у лікарні
200-кілограмова дерев’яна статуся, що впала на дитину, не була закріплена
У Запоріжжі на дівчинку у парку «Дубовий гай» впала дерев'яна скульптура. Дитину доправили у лікарню, але врятувати її не вдалось. Правоохоронці відкрили провадження. Про це повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік.
Інцидент трапився 8 березня у парку «Дубовий гай».
За попередньою інформацією, що дівчинка залізла на дерев'яного ведмедя, але скульптура не була закріплена і впала на дитину.
Після цього дівчинку доправили до лікарні, де 9 березня вона померла.
«Поліція відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 367 (службова недбалість) і 115 (умисне вбивство)», - повідомила Людвік.
У соцмережах пишуть, що на дитину впала статуя ведмедя. Схожих статуй у парку є з десяток, там часто гуляють діти. Парк розташований майже в центрі Запоріжжя.
Раніше статуя вже падала та ледь не привадила під собою 6-річного хлопчика.
Нагадаємо, раніше на територію приватного будинку в Запоріжжі обвалилася цегляна стіна заводу «Мотор Січ». Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав.