У Запоріжжі стіна заводу «Мотор Січ» рухнула на подвір’я будинку
Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав
Через природні процеси відбулося руйнування цегляної конструкції АТ «Мотор Січ» на територію приватного домоволодіння
На територію приватного будинку в Запоріжжі обвалилася цегляна стіна заводу «Мотор Січ». На місце події прибули рятувальники, які ліквідували наслідки руйнування.
Як інформує пресцентр ДСНС в регіоні, обвалення сталося увечері в суботу, 7 березня.
«Від чергового поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Деповська у Шевченківському районі Запоріжжя необхідна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що через природні процеси відбулося руйнування цегляної конструкції АТ «Мотор Січ» на територію приватного домоволодіння розсташованого поблизу», - йдеться у повідомленні.
Рятувальники прибрали колючий дріт, аби запобігти травмуванню людей. Представники підприємства будуть вирішувати питання щодо прибирання конструкції.
Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав.