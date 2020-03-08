У Запоріжжі стіна заводу «Мотор Січ» рухнула на подвір’я будинку



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Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав Фото: ДСНС

Через природні процеси відбулося руйнування цегляної конструкції АТ «Мотор Січ» на територію приватного домоволодіння

На територію приватного будинку в Запоріжжі обвалилася цегляна стіна заводу «Мотор Січ». На місце події прибули рятувальники, які ліквідували наслідки руйнування.

Як інформує пресцентр ДСНС в регіоні, обвалення сталося увечері в суботу, 7 березня.

«Від чергового поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Деповська у Шевченківському районі Запоріжжя необхідна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що через природні процеси відбулося руйнування цегляної конструкції АТ «Мотор Січ» на територію приватного домоволодіння розсташованого поблизу», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники прибрали колючий дріт, аби запобігти травмуванню людей. Представники підприємства будуть вирішувати питання щодо прибирання конструкції.

Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав.