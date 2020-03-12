  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю парку, де загинула дівчинка

    • Розсилка
    <span>На дівчинку в парку впала статуя ведмедя</span> - У Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю парку, де загинула дівчинка
    На дівчинку в парку впала статуя ведмедя

    За даними поліції, трагедія сталася внаслідок невиконання посадовцем своїх обов’язків

    У Запоріжжі оголосили підозру заступнику директора парку відпочинку «Дубовий гай», в якому, внаслідок падіння дерев’яної скульптури, загинула дівчинка. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Запорізькій області.

    Правоохоронці встановили, що трагедія сталася внаслідок невиконання посадовцем своїх обов’язків щодо контролю за дотриманням у належному безпечному стані території парку.

    Так, заступник директора парку не перемістив демонтовану дерев’яну скульптуру, яка впала на дівчинку, з території парку до безпечного місця зберігання.

    «11 березня посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На даний час слідчий звертається із клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Також посадовцю можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Нагадаємо, 9 березня у запорізькій лікарні померла 10-річна дівчинка після того, як на неї в місцевому парку «Дубовий гай» впала дерев'яна скульптура.

    Запоріжжя трагедія діти вбивство смерть поліція парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ