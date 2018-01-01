Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» заявила про рейдерську атаку з боку Едуарда Ставицького

Правоохоронці розслідують причетність до рейдерської атаки АЗС «БРСМ-Нафта» біглого члена «Сім’ї Януковича»

21 грудня 2017 року було здійснено рейдерську атаку на все майно мережі АЗС «БРСМ-Нафта». Про це сьогодні повідомила юридична служба мережі АЗС «БРСМ-Нафта». Правоохоронні органи розслідують причетність до рейдерської атаки біглого члена «Сім’ї Януковича», екс-міністра палива та енергетики Едуарда



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АЗС «БРСМ-Нафта»

Правоохоронці розслідують причетність до рейдерської атаки АЗС «БРСМ-Нафта» біглого члена «Сім’ї Януковича»

21 грудня 2017 року було здійснено рейдерську атаку на все майно мережі АЗС «БРСМ-Нафта». Про це сьогодні повідомила юридична служба мережі АЗС «БРСМ-Нафта». Правоохоронні органи розслідують причетність до рейдерської атаки біглого члена «Сім’ї Януковича», екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького. Державними реєстраторами філії КП Главанської сільської ради «Абсолют» Київської області усе майно мережі АЗС «БРСМ-Нафта» за підробними документами було зареєстровано на ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» шляхом внесення усього майна до статутного капіталу цього товариства.

Наявність злочинного умислу та спроби незаконного заволодіння автозаправною мережею підтверджує той факт, що власник мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Андрій Біба та юридичні особи, на яких перебувало відчужене наприкінці минулого року майно, не здійснювало жодних дій, що могли привести до відчуження майна та корпоративних прав на користь третіх осіб. Це підтверджують судові реєстри, а отже будь-які законні підстави переходу власності мережі АЗС «БРСМ-Нафта» до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» без волі її власника виключаються.

Як коментує Андрій Біба, ні він особисто, ні уповноважені ним особи не надавали згоди та не підписували довіреностей чи інших доручень на проведення таких дій.

«Я вперше чую про компанію «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» і сподіваюсь, що правоохоронці з’ясують, хто стоїть за цією брудною оборудкою проти приватної власності» – зазначив Андрій Біба.

На думку експертів паливного ринку, така фіктивна «зміна» власника однієї з найбільших автозаправних мереж України є класичною рейдерською схемою, коли у передсвятковий період переоформлюються право власності, а через певний час ошуканий власник просто ставиться перед фактом відчуження його майна. Зазвичай це робиться за підписом чорних нотаріусів або корумпованих держреєстраторів за винагороду.

Це підтверджують і журналістські джерела у правоохоронних органах, де, зокрема, побутує думка, що ситуація навколо мережі АЗС «БРСМ-Нафта» дистанційно інспірована біглим екс-міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Переслідуючи свої бізнес-інтереси, він через корумпованих вітчизняних держслужбовців осіб з-закордону втілює незаконні схеми з перерозподілу державних і приватних підприємств, переважно паливно-енергетичного комплексу. На погляд експертів, це найбільш правдоподібна версія, адже з моменту втечі одіозного чиновника уряду Януковича з України неодноразово з’являлася інформація про його зазіхання на прибутковий бізнес Андрія Біби у паливному рітейлі.

Ймовірність причетності Едуарда Ставицького до спроби рейдерського захоплення мережі АЗС «БРСМ-Нафта» її власник прокоментував так: «Така ймовірність є. Однак, остаточну відповідь повинні дати правоохоронні органи, до яких наші юристи одразу подали відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення і наразі вживаються правові заходи з повернення усього майна мережі АЗС «БРСМ-Нафта» його законному власнику. Мене, як громадянина України і власника бізнесу, що став жертвою рейдерства, дуже непокоїть такий стан справ з реалізацією права власності в незалежній Україні, яка прагне до повноцінного членства у Євросоюзі».

Завдяки оперативності юристів мережі, злочинна змова Ставицького та держреєстратора Главанської сільради залишився у зародку, а правоохоронці вже виконують свій обов’язок по захисту і відновленню законного права власності.

«Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» є одним із найбільших платників податків та соціально відповідальним підприємством. Тому ми сподіваємося на захист вищого керівництва держави від рейдерської атаки. Впевнені, що незважаючи на те, що Ставицький і ціла когорта «колег» по режиму Януковича досі мають злочинний вплив на чиновників в усіх органах державної влади України, Генеральна прокуратура та СБУ невідкладно створять слідчу групу для протидії рейдерському захопленню», - йдеться у коментарі юристів компанії.