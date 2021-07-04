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    Мережа супермаркетів у Швеції була змушена закрити 800 магазинів через кібератаку

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    Мережа супермаркетів у Швеції була змушена закрити 800 магазинів через кібератаку

    У країні постраждали й інші підприємства: зокрема залізниця й мережа аптек.

    У суботу, 3 липня, одна з головних мереж супермаркетів Швеції – Coop оголосила, що була змушена тимчасово закрити близько 800 своїх магазинів у країні через кібератаку. Про це, зокрема, інформують шведська суспільна телемовна організація SVT та міжнародне агентство Reuters.

    Coop Sweden стала жертвою хакерського злому програмного забезпечення Kaseya (розроблене в США).

    Через порушення роботи касових систем мережа Coop була змушена тимчасово закрити сотні своїх магазинів (близько 800 по всій країні). Відомо, що кібератака паралізувала каси. Вона почалася в пʼятницю ввечері.

    «Один із наших субпідрядників зазнав атаки, і тому наші каси більше не працюють. Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися«, — йдеться в заяві Coop Sweden.

    Як зазначає Reuters, програмне забезпечення Kaseya використовує шведська компанія Visma Esscom, котра управляє серверами низки підприємств у Швеції.

    У країні постраждали й інші підприємства: зокрема залізниця й мережа аптек.

    За словами Фабіана Могрена, очільника IT-компанії Visma Esscom, що займається дистрибуцією програмного забезпечення Kaseya, мережа Coop постраждала найбільше. Могрен стверджує, що метою хакерської атаки не була крадіжка особистих даних: зловмисники хотіли перешкодити нормальній роботі касових систем. У деяких випадках на екранах зламаних комп’ютерів спливало текстове повідомлення з вимогою викупу.

    Міністр оборони Швеції Петер Хульквіст у коментарі місцевим ЗМІ повідомив, що кібератака була «дуже небезпечною« і продемонструвала, що бізнесу та державним установам слід «підвищити свою готовність«.

    Теги: ЗМІ кібератака залізниця
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    Мережа супермаркетів у Швеції була змушена закрити 800 магазинів через кібератаку