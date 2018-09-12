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    Меркель: ФРН відреагує, якщо Дамаск застосує хімічну зброю

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    Ангела Меркель зробила заяву у Бундестазі&nbsp; - Меркель: ФРН відреагує, якщо Дамаск застосує хімічну зброю
    Ангела Меркель зробила заяву у Бундестазі 

    Три чверті німців виступають проти воєнної інтервенції ФРН

    Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила в середу про те, що Берлін не буде просто ігнорувати можливе застосування хімічної зброї в Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Очільниця ХДС заявила про те, що ФРН не може просто відразу відкинути можливість воєнної інтервенції у відповідь на такий розвиток подій. По суті дана заява була критикою в бік Соціал-демократичної партії Німеччини, члени якої виключили воєнну відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї.

    Ангела Меркель заявила, що ФРН не може просто сказати ні, щоб не відбувалося в світі. Дані заяви, німецька канцлерка зробила, виступаючи в Бундестазі.

    При цьому 74% німців, які фіксують останні опитування, проти військової інтервенції за участю ФРН, якщо Дамаск використає хімічну зброю під час наступу на Ідліб. 

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