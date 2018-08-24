Меркель: країнам-членам ЄС дедалі важче порозумітися
-
Розсилка
Канцлер Німеччини закликала країни-члени ЄС до реформ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюзу потрібні реформи. Про це Меркель заявила в ході зустрічі зі студентами, відповідаючи на відповідне запитання, яке стосувалося заяви глави МЗС Німеччини, передає «Грузія Online».
«Євросоюзу потрібні реформи, з перспективи Німеччини я можу сказати, що сильний Євросоюз в інтересах Німеччини та навпаки, Німеччині буде вигідно, поки Євросоюз функціонально буде сильним", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в Тбіліському державному університеті на зустрічі зі студентами відповідаючи на питання, яке майбутнє Європи і Евросюзу, чи потрібні реформи.
Як зазначила канцлер, ЄС протягом минулих років був зайнятий дуже багатьма бюрократичними питаннями.
Разом з тим, за словами Меркель, в ЄС немає рівномірної стратегії по відношенню до Китаю і Росії, тому знайти загальноєвропейську мову стає все складніше.
«ЄС протягом минулих років був зайнятий дуже багатьма бюрократичними питаннями, наприклад, облаштуванням внутрішнього ринку, іншими пріоритетами, в тому числі політикою оборонного дослідження. У нас немає рівномірної стратегії по відношенню до Китаю і Росії, тому знайти загальноєвропейську мова стає все складніше. Евросоюз повинен працювати саме з цієї точки зору», - заявила канцлер Німеччини.