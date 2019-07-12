Меркель після нападів тремтіння спростила церемонію зустрічі гостей



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На червоній доріжці розмістили невеликий постамент із двома білими стільцями, на яких сиділи Меркель та Фредеріксен Фото: DPA

У четвер, 11 липня, Меркель приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен

Після інциденту з тремтінням, який повторився втретє за місяць, канцлер Німеччини Ангела Меркель змінила протокол церемонії зустрічі іноземних гостей.

Про це повідомляє Die Welt.

Зазначається, що у четвер, 11 липня, Меркель приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі іноземних гостей традиційно слухають національні гімни стоячи, однак цього разу канцлер провела церемонію сидячи.

На червоній доріжці розмістили невеликий постамент із двома білими стільцями, на яких сиділи Меркель та Фредеріксен. За інформацією німецьких ЗМІ, протокол змінили за бажанням самої Меркель.

Нагадаємо, Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.

На публіці погіршення самопочуття Меркель сталося вже втретє за три останні тижні. Цього разу прояви фізичної слабкості тривали дещо менше, ніж під час подібної офіційної церемонії перед відомством канцлера на честь візиту президента України Володимира Зеленського у червні.

Тоді Меркель так само трусило під час виконання гімну.

Згодом канцлер пояснила свій стан нестачею рідини та спекою.

Наступного разу Меркель стало погано через 9 днів, під час спільної федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром церемонії представлення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт у палаці Белвю.

Джерело: 24 канал