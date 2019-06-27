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    Меркель знову трусило на важливій зустрічі

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    <span>Ангелі Меркель знову стало погано</span> - Меркель знову трусило на важливій зустрічі
    Ангелі Меркель знову стало погано

    Вперше канцлера ФРН трусило під час зустрічі із Зеленським

    В рамках зустрічі із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром Ангелі Меркель вдруге за два тижні стало зле. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Було видно як її тіло знову трусилося. Зустріч відбулася в рамках церемонії прощання із Міністром юстиції Катаріною Барлі, яка буде продовжувати роботу вже як депутат Європейського парламенту.

    Речник федерального канцлера заявив про те, що Ангела Меркель почувається добре і всі зустрічі в рамках саміту G20 пройдуть так, як було заплановано до цього. В середу глава уряду ФРН традиційно виступала перед членами Бундестагу – виступ пройшов без жодних проблем.

    Вперше було видно як Ангелу Меркель трусило під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 18 червня. 

    Пізніше вона пояснила, що не випила достатньо води.

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