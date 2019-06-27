Меркель знову трусило на важливій зустрічі



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Ангелі Меркель знову стало погано

Вперше канцлера ФРН трусило під час зустрічі із Зеленським

В рамках зустрічі із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром Ангелі Меркель вдруге за два тижні стало зле. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Було видно як її тіло знову трусилося. Зустріч відбулася в рамках церемонії прощання із Міністром юстиції Катаріною Барлі, яка буде продовжувати роботу вже як депутат Європейського парламенту.

Речник федерального канцлера заявив про те, що Ангела Меркель почувається добре і всі зустрічі в рамках саміту G20 пройдуть так, як було заплановано до цього. В середу глава уряду ФРН традиційно виступала перед членами Бундестагу – виступ пройшов без жодних проблем.

Вперше було видно як Ангелу Меркель трусило під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 18 червня.

Пізніше вона пояснила, що не випила достатньо води.