Меркель дуже тремтіла під час зустрічі з Зеленським (відео)



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Ангелу Меркель почало трусити, коли почав грати гімн Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель тремтіла, коли вона разом з президентом України Володимиром Зеленським слухала гімн ФРН.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Президента Зеленського вітали в Берліні з військовими почестями. Якраз в цей час і трапився інцидент. Коли військовий оркестр почав грати гімн Німеччини, Меркель і Зеленський стояли на червоному подіумі, і в цей час канцлерку почало трусити.

При цьому Зеленський навіть не помітив, що трапилося з Меркель. Двоє чоловіків, що стояли позаду почали шепотітися.

Меркель трясло від плечей до ніг, вона стискала губи. Спочатку вона склала руки перед собою, а потім опустила їх.

Після гімну, здавалося, Меркель стало краще. Вона віддала честь солдатам Бундесверу і попрямувала разом із Зеленським до канцелярії.

Нагадаємо, сьогодні відбувається перший візит Зеленського до Німеччини на посаді президента.

У грудні 2018 року Меркель оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера. Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.