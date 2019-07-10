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    Меркель знову трусило під час офіційної зустрічі

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    <span>Анґела Меркель намагалася втамувати тремтіння</span> - Меркель знову трусило під час офіційної зустрічі
    Анґела Меркель намагалася втамувати тремтіння

    В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося»

    Канцлер Німеччина Ангела Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.

    В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося».

    «Я в порядку. Ви не повинні хвилюватися», - заявила сама Меркель на брифінгу.

    На публіці погіршення самопочуття Меркель сталося вже втретє за три останні тижні. Цього разу прояви фізичної слабкості тривали дещо менше, ніж під час подібної офіційної церемонії перед відомством канцлера на честь візиту президента України Володимира Зеленського у червні. Тоді Меркель так само трусилопід час виконання гімну.

    Згодом канцлер пояснила свій стан нестачею рідини та спекою.

    Наступного разу Меркель стало погано через 9 днів, під час спільної федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром церемонії представлення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт у палаці Белвю.

    здоров'я Німеччина Ангела Меркель Фінляндія хвороби
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