Меркель знову трусило під час офіційної зустрічі
В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося»
Канцлер Німеччина Ангела Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.
В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося».
«Я в порядку. Ви не повинні хвилюватися», - заявила сама Меркель на брифінгу.
Згодом канцлер пояснила свій стан нестачею рідини та спекою.
Наступного разу Меркель стало погано через 9 днів, під час спільної федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром церемонії представлення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт у палаці Белвю.