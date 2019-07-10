Меркель знову трусило під час офіційної зустрічі



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Анґела Меркель намагалася втамувати тремтіння

В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося»

Канцлер Німеччина Ангела Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.

В уряді вже поспішили запевнити, що «канцлер почувається нормально, переговори з фінським прем'єр-міністром тривають, як і планувалося».

«Я в порядку. Ви не повинні хвилюватися», - заявила сама Меркель на брифінгу.