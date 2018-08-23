Меркель в Азербайджані шукає альтернативу російському газу - Reuters



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Азербайджана Ільхам Алієв

Німеччина зацікавлена в подальшому розвитку південного газового коридору

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відправляється на переговори з Азербайджаном щодо постачання блакитного палива до Європи з Каспію.

Як повідомляє Reuters, після критики з боку президента США Дональда Трампа Меркель шукає альтернативу російському паливу, хоча і не відмовляється від будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

«Ми дуже зацікавлені в подальшому розвитку Південного коридору», - сказав високопоставлений представник уряду Німеччини. - Це частина стратегії диверсифікації ЄС постачань газу з інших регіонів, не тільки з Росії, до Європи».

За словами джерела, серед тем, які Меркель обговорить з азербайджанською владою, стане питання модернізації інфраструктури для подальших постачань газу з Азербайджану до Євросоюзу через Туреччину. Анґела Меркель відправляється в Азербайджан, Грузію та Вірменію, щоб знайти заміну російському газу

18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2». У той же час голова МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

У травні президент США Дональд Трамп переконував владу Німеччини відмовитися від проекту «Північний потік-2».

У липні Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» через Балтійське море є трагедією і помилкою Німеччини. Днями в США анонсували санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2» і фінансують його.