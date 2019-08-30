Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський
Володимир Зеленський і Ангела Меркель
Фото: president.gov.ua
Політики візьмуть участь у заході з нагоди річниці Другої світової війни
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє DPA.
Як заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у Польщі Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру. Зазвичай німецькі лідери рідко відвідують спільно заходи.
Нагадаємо, в неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.
Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю в В'єлюні, першому місті, який потрапив під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.