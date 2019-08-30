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    Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський

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    Володимир Зеленський і Ангела Меркель - Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський
    Володимир Зеленський і Ангела Меркель
    Фото: president.gov.ua

    Політики візьмуть участь у заході з нагоди річниці Другої світової війни

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський.

    Про це повідомляє DPA.

    Як заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у Польщі Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру. Зазвичай німецькі лідери рідко відвідують спільно заходи.

    Нагадаємо, в неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

    Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю в В'єлюні, першому місті, який потрапив під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

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