Меркель відвідає Варшаву 1 вересня, де також буде Зеленський



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Володимир Зеленський і Ангела Меркель Фото: president.gov.ua

Політики візьмуть участь у заході з нагоди річниці Другої світової війни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Польщі Варшаву 1 вересня, де також буде президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє DPA.

Як заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, у Польщі Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтера Штафнмайеру. Зазвичай німецькі лідери рідко відвідують спільно заходи.

Нагадаємо, в неділю, 1 вересня, у Варшаві пройдуть заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю в В'єлюні, першому місті, який потрапив під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.