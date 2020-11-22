Мешканці шахтарських містечок погоджуються на закриття шахт при одній умові. Дослідження

У настроях мешканців шахтарських міст превалює безнадія, невлаштованість і невпевненість

Мешканці шахтарських міст на Донбасі виступають за закриття нерентабельних підприємств через відсутність економічної вигоди їхньої роботи. Умова закриття – відкриття інших підприємств, які забезпечать відхід від монопрофільності і зайнятість населення після закриття шахт, а також соціальний захист шахтарів і пенсіонерам, які можуть постраждати від закриття найбільше. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Майбутнє справедливої трансформації в Україні: сприйняття в шахтарських містечках», яке презентували Центр екологічних ініціатив «Екодія» та представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні.

Монопрофільність – недолік для шахтарського міста, – констатують респонденти дослідження. Між тим вони нарікають на відсутність альтернатив у виборі професії, брак програм із розвитку підприємництва і невисоку привабливість шахтарських населених пунктів. «У більшості населення освіта пов’язана з вугільною промисловістю, що обмежує їхню самореалізацію в інших сферах. Опитані демонструють готовність працювати у тих сферах, що гарантують гідний рівень життя: ІТ-технології, психологія, юриспруденція, служба в поліції», ідеться у дослідженні.

На думку респондентів, закриття шахт та перепрофілювання міста є трудомістким процесом, який повинен мати затверджену стратегію, проходити прозоро та реалізовуватися у тісній співпраці з місцевою громадою. Для максимально безболісного закриття шахт вони називають виконання декількох найважливіших умов:

налагодження тісної комунікації представників влади з громадою міста, створення робочої групи, яка включатиме представників(-ць) шахтарів — людей, які володіють ситуацією зсередини;

створення та розвиток підприємств, які забезпечать відхід від монопрофільності і зайнятість населення після закриття шахт;

забезпечення соціального захисту населення, що постраждає від закриття шахт. Працівникам передпенсійного віку слід дати можливість допрацювати або сприяти достроковому виходу на пенсію.

Мешканці шахтарських міст також констатують економічну нерентабельність багатьох шахт. В разі їх закриття і відсутності виконання вищезазначеної програми соціального захисту, люди не виключають переїзд до інших регіонів України, або до іншої країни «як найраціональніший вихід із ситуації», ідеться в дослідженні.

Дослідження проводилось у липні та серпні 2020 р. методом фокус-групових дискусій (ФГД) із мешканцями міст Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Вугледар, Селидове, Торецьк. Учасниками ФГД були чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, у кожній дискусії брало участь 8 респондентів(–ок). Тривалість кожної дискусії в середньому складала 120 хвилин. Всього провели 7 ФГД (по одній у кожному місті).