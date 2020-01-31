Мета Путіна – дестабілізувати єдність ЄС і скасувати європейські санкції – Порошенко



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Петро Порошенко зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля

Порошенко в інтерв’ю європейському виданню Euractiv розповів, що санкції є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів

Міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування Путіна від подальшої ескалації. Продовження цих санкцій та зміцнення проукраїнської коаліції змушують президента РФ платити високу ціну за тисячі загиблих українців.

Про це лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив в інтерв’ю європейському виданню Euractiv.com, коментуючи ризик поступок західних держав у бік Росії за рахунок українських інтересів.

«Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським Союзом.

Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму», – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля.

«Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних», – нагадав Порошенко.