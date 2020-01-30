Порошенко не прийде на допит у ДБР з поважних причин — адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко дасть свідчення у справі українських моряків після повернення з відрядження

Допит у ДБР стосується так званої справі українських моряків, яку ініціював соратник Януковича Портнов

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що колишній глава держави не зможе прибути в п’ятницю, 31 січня, на допит у Держбюро розслідувань.

За його словами, Порошенко до пізнього вечора понеділка, 3 лютого, перебуває у відрядженні за межами України і не може прибути за викликом з поважної причини.

Головань додав, що Порошенко, перебуваючи у ДБР, заявляв про свою готовність в той же день дати свідчення по всіх справах і попереджав про заплановану поїздку.

На 31 січня призначений допит Порошенка як свідка у «справі українських моряків». Йдеться про перехід українських кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.

«Справа українських моряків» стала першим кримінальним провадженням, яке ініціював соратник Януковича Андрій Портнов після повернення в Україну навесні 2019 року.

«Ця справа за своєю суттю продовжує лінію Кремля і практично ідентична справі ФСБ, за якою відбувалося незаконне судилище українських моряків. Як відомо, ФСБ призупинила цю справу, але очевидно через брак комунікації сигнал з Росії «не дійшов» до ДБР», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Порошенко дасть покази у «справі українських моряків» після повернення із закордонної поїздки.

Нагадуємо, що позицію України в Керченському інциденті повністю підтримав Міжнародний трибунал ООН з морського права у Гамбурзі, який 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія має звільнити наших моряків і повернути судна.

«Однак українське ДБР вочевидь керується російським тлумаченням цієї справи. Що не дивно для «правоохоронної» структури, яка не тільки порушує кримінальні провадження за вказівками соратника Януковича, а й працевлаштовує на керівну посаду першого заступника ДБР адвоката Януковича», - нагадали у пресслужбі «Європейської солідарності». .