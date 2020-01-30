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    Порошенко у Брюсселі обговорив з керівником МВФ збереження і продовження реформ

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    <p>Петро Порошенко у Брюсселі обговорив з директором-розпорядником МВФ економічні реформи в Україні</p> - Порошенко у Брюсселі обговорив з керівником МВФ збереження і продовження реформ

    Петро Порошенко у Брюсселі обговорив з директором-розпорядником МВФ економічні реформи в Україні

    Петро Порошенко: не можна допустити згортання демократичних процесів та реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років

    П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Про це він Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Ще одна важлива зустріч у Брюсселі – коротке, але дуже змістовне обговорення з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою позицій щодо програми МВФ. Ми говорили про те, які реформи треба зберегти і продовжити. Про те, що не можна допустити згортання демократичних процесів та реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років», - написав Порошенко.

    Як повідомлялось, Петро Порошенко у Брюселі запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України

    Петро Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною. П'ятий президент наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

    Петро Порошенко ЄС МВФ Брюссель президент
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