Порошенко у Брюсселі провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії Домбровскісом



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П'ятий президент України Петро Порошенко та віце-президент Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдіс Домбровскіс

Порошенко запропонував Домбровскісу розробити нову багаторічну програму ЄС макрофінансової підтримки України для просування проєвропейських реформ

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Тепла зустріч з щирим другом України, виконавчим віце-президентом Єврокомісії Valdis Dombrovskis. Відзначили важливість збереження особливої уваги до України з боку нової Єврокомісії. Наша спільна мета – дедалі глибша інтеграція України до Євросоюзу. І це має враховувати і нова багаторічна фінансова перспектива ЄС до 2027 року. Важливо зберігати єдність та солідарність ЄС з Україною в умовах російської агресії», – зазначив Порошенко.

Він також повідомив, що подякував лідерам ЄС за рішення про санкції щодо російських громадян, відповідальних за організацію незаконних виборів в Криму.

«Крим і Донбас – це Україна. А майбутнє України в Європі», - нагадав Порошенко.

Крім того п’ятий президент України запропонував віце-президенту Єврокомісії розробити нову багаторічну програму ЄС макрофінансової підтримки України для просування проєвропейських реформ.