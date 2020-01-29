Порошенко у Брюсселі провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії Домбровскісом
Порошенко запропонував Домбровскісу розробити нову багаторічну програму ЄС макрофінансової підтримки України для просування проєвропейських реформ
П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Тепла зустріч з щирим другом України, виконавчим віце-президентом Єврокомісії Valdis Dombrovskis. Відзначили важливість збереження особливої уваги до України з боку нової Єврокомісії. Наша спільна мета – дедалі глибша інтеграція України до Євросоюзу. І це має враховувати і нова багаторічна фінансова перспектива ЄС до 2027 року. Важливо зберігати єдність та солідарність ЄС з Україною в умовах російської агресії», – зазначив Порошенко.
Він також повідомив, що подякував лідерам ЄС за рішення про санкції щодо російських громадян, відповідальних за організацію незаконних виборів в Криму.
«Крим і Донбас – це Україна. А майбутнє України в Європі», - нагадав Порошенко.
Крім того п’ятий президент України запропонував віце-президенту Єврокомісії розробити нову багаторічну програму ЄС макрофінансової підтримки України для просування проєвропейських реформ.