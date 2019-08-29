МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на «Миронівській птахофабриці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі коли вода не досягла необхідної якості по встановленим нормам, її доправляють на фільтри доочистки

Очисні споруди підприємства щодня очищують 5,5 тис. куб м води, яка надходить з комплексу з переробки курчат-бройлерів (Канівський р-н, Черкаська обл.)

Впровадження якісних технологій очистки стічних вод на «Миронівській птахофабриці» групи МХП стало вітчизняним прикладом захисту екологічної безпеки. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Фахівці «Миронівської птахофабрики» постійно контролюють вплив виробничої діяльності на водні ресурси. Ми маємо спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами (підземні води) та дозвіл на спеціальне водокористування, згідно яких чітко дотримується ліміт за обсягом водозабору. Уся використана вода проходить ретельне очищення, після чого повертається в річку Росава», — наголосив головний еколог МХП Олександр Семенець.

Очисні споруди підприємства щодня очищують 5,5 тис. куб м води, яка надходить з комплексу з переробки курчат-бройлерів (Канівський р-н, Черкаська обл.). Підприємство проводить моніторинг скидів до водойми кожні 7 днів, а не 10, як того потребують законодавчі вимоги. Відбирається вода та проводиться її аналіз із трьох локацій: за 500 м до скиду води, безпосередньо у місці потрапляння до водойми та за 500 м після місця скиду. Аналіз виконується з дотриманням гранично допустимих норм для скидів води, встановлених законодавством. Таким чином, МХП додатково контролює вплив виробничих процесів на довкілля.

Миронівська птахофабрика є об'єктом державного нагляду, який здійснюється Державною екологічною інспекцією та Держспоживслужби. Але при цьому існує і суворий внутрішній контроль, який здійснюється штатними екологами та фахівцями внутрішньої лабораторії.

Процес очищення стічних вод проходить у декілька етапів: на виробничому майданчику комплексу з переробки курчат-бройлерів відбувається груба механічна очистка стоків. Після цього стоки надходять в очисні споруди, де знаходиться великий комплекс біологічного очищення. Біоочищення проводиться в спеціалізованих реакторах — аераторах із додаванням активного мулу. Присутні в мулі мікроорганізми живляться забрудниками, що містяться у стічних водах і, відповідно, очищують їх. У разі коли вода не досягла необхідної якості по встановленим нормам, її доправляють на фільтри доочистки.

Вода надходить на ультрафіолетове знезараження, де відбуваються кінцеві процеси — усувається запах, видаляються хвороботворні бактерії. Очищені стоки перекачуються насосами на вузол обліку і потрапляють у річку Росава.

Очищені стоки також можуть використовувати інші підприємства для поливу або будь-яких власних нехарчових потреб.

Застосування якісної технології очистки дозволяє досягти високих показників, необхідних для скидання стічних вод у водні об'єкти. Лабораторні аналізи доводять, що завдяки якісній системі очистки, яку використовує «Миронівська птахофабрика», очищена вода за деякими своїми показниками може бути чистішою за річкову.

«Передусім варто зауважити, що за період з 2016 до 2019 року «Миронівська птахофабрика» інвестувала 4 млн грн на реконструкцію своїх очисних споруд. Значна частина спрямована на фінансування будівництва нового селекторного резервуару більшої ємності. Завдяки модернізації очисної споруди ми змогли значно покращити процес попереднього знешкодження забруднень у стічній воді. Усі процеси на новому спорудженні працюють в автоматичному режимі для запобігання впливу людського фактора. Крім того, у 2018 році була проведена реконструкція ключового вузла очисних споруд — насосної станції. Ми повністю модернізували насосне обладнання, трубопроводи та запірно-регулюючу арматуру», — зазначила начальник очисних споруд «Миронівської птахофабрики» Світлана Новіцька.

Перспективним планом розвитку очисних споруд на найближчі роки підприємством передбачається послідовна реконструкція швидкісних біореакторів № 1 та № 2. У цей проект буде інвестовано близько 4,5 млн грн. «Оскільки біореактор — це «серце» очисних споруд, завдяки його оновленню ми отримаємо значне покращення якості зворотньої стічної води», — додала Новіцька.

«Миронівський хлібопродукт» (МХП) — провідний агропромисловий комплекс України, який спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових, а також іншої аграрної діяльності (виробництво м'ясо-ковбасних виробів, вирощування ВРХ, та «Зеленою енергетикою»).

«Миронівська птахофабрика» входить до складу агроіндустріального холдингу МХП. Це одне з найбільших підприємств замкнутого циклу (від вирощування добового молодняка до виробництва м’яса курчат-бройлерів) в Україні. Підприємство здійснює діяльність за міжнародними стандартами із застосуванням новітніх технологій утилізації відходів виробництва та якісної очистки стічних вод.

До складу підприємства входять інкубаторно-птахівнича станція, 27 виробничих ділянок з вирощування птиці, комплекс з переробки курчат-бройлерів, цех технічних фабрикатів, очисні споруди комплексу з переробки курчат-бройлерів, транспортна служба та департамент інженерно-технічного обслуговування.

Джерело: Українські новини