«Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)

До «червоної» зони карантину потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області

Протестувальники попередили обласну владу, що повернуться до роботи попри карантин

У середу, 3 березня, підприємці із Житомирської області влаштували акцію протесту через запровадження жорсткого карантину в регіоні.

Під стінами Житомирської облдержадміністрації зібралися підприємці з Житомира, Чуднова, Бердичева, Андрушівки. Видання 20 хвилин пише, що на площу прийшло близько 2500 осіб.

Підприємці з плакатами «Ми хочемо працювати», «Право на працю», «SaveФОП» вимагають дозволити їм працювати під час локального локдауну з дотриманням усіх карантинних норм.

«У Житомирі майже немає хворих на коронавірус, лікарні завантажені менш ніж на 50%. Ми вимагаємо дозволити приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують непродовольчими товарами», – звернувся координатор руху SavеФОП у Житомирській області Руслан Годований.

Пояснення представника Житомирської ОДА Олександра Федька про зростання захворюваності на Covid-19 в регіоні місцеві підприємці зустріли криками «Ганьба», повідомляє Житомир.Life.

Протестувальники попередили обласну владу, що з 4 березня повернуться до роботи, попри карантинні обмеження.

Зазначимо, 3 лютого у Чернівцях та Івано-Франківську підприємці також вимагають у влади послабити карантинні обмеження, встановлені «червоною» зоною.

Нагадаємо, до «червоної» зони карантину потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька. У цих областях діють жорсткі обмеження: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.