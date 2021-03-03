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    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)

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    До &laquo;червоної&raquo; зони карантину потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області - «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    До «червоної» зони карантину потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області
    Фото: 20minut.ua

    Протестувальники попередили обласну владу, що повернуться до роботи попри карантин

    У середу, 3 березня, підприємці із Житомирської області влаштували акцію протесту через запровадження жорсткого карантину в регіоні.

    Під стінами Житомирської облдержадміністрації зібралися підприємці з Житомира, Чуднова, Бердичева, Андрушівки. Видання 20 хвилин пише, що на площу прийшло близько 2500 осіб.

    Підприємці з плакатами «Ми хочемо працювати», «Право на працю», «SaveФОП» вимагають дозволити їм працювати під час локального локдауну з дотриманням усіх карантинних норм.

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    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    «Хочемо працювати». На «червоній» Житомирщині протестують тисячі підприємців (фото)
    Фото: 20minut.ua

    «У Житомирі майже немає хворих на коронавірус, лікарні завантажені менш ніж на 50%. Ми вимагаємо дозволити приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують непродовольчими товарами», – звернувся координатор руху SavеФОП у Житомирській області Руслан Годований.

    Пояснення представника Житомирської ОДА Олександра Федька про зростання захворюваності на Covid-19 в регіоні місцеві підприємці зустріли криками «Ганьба», повідомляє Житомир.Life.

    Протестувальники попередили обласну владу, що з 4 березня повернуться до роботи, попри карантинні обмеження.

    Зазначимо, 3 лютого у Чернівцях та Івано-Франківську підприємці також вимагають у влади послабити карантинні обмеження, встановлені «червоною» зоною.

    Нагадаємо, до «червоної» зони карантину потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька. У цих областях діють жорсткі обмеження: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

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    Теги: протест Житомир Житомирщина час коронавірус
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