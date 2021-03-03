Степанов назвав причину повільного темпу вакцинації в Україні

Степанов прогнозує, що до кінця 2021 року в Україні вакцинуються всі охочі

Вакцинація від коронавірусу в України проводиться каскадним шляхом, тому поки що не вакцинується велика кількість людей. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав сьогодні на брифінгу.

Згідно з планами МОЗ, до кінця поточного тижня кількість щеплень має збільшиться до 10 тисяч на день.

«Я думаю, що багато хто з вас хоче поставити питання, чому не вакцинуєте одразу велику кількість людей. Ми каскадним шляхом почали робити цю вакцинацію, вона охоплює всю країну. Ми намагаємося максимально мінімізувати будь-які ризики і будь-які помилки. Тому ми поступово збільшуємо цю кількість», – пояснив Степанов.

«За нашою стратегією ми хочемо, щоб до кінця 2021 року ми надали доступ до вакцини для всіх охочих в нашій країні», – сказав міністр.

За його словами, згодом Україна за місяць може вакцинувати майже 5-7 млн осіб.

«Але ми поступово проводимо цю кампанію», – додав Степанов.

Як повідомлялося, за минулу добу, 2 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1983 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 6888 осіб.

1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Міністр очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.