«За що нам жити?». У Чернівцях та Івано-Франківську протестують підприємці (фото, відео)

До «червоної» зони карантину потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області

У середу, 3 лютого, у Чернівцях та Івано-Франківську підприємці вимагають у влади послабити карантинні обмеження, встановлені «червоною» зоною.

У Чернівцях приблизно 50 людей беруть участь в акції протесту під приміщенням ОДА. Учасники пікету заявили хочуть відстояти своє конституційне право на працю, пише molbuk.ua.

Як розповіла одна з учасниць акції Галина Плидчук, якщо влада не дозволить працювати, підприємці все одно вийдуть на роботу. «Я хочу працювати, у мене діти. За що жити? Нас хочуть обмежити у всьому. Терпіти сил немає. Тих, хто ходить без масок, хай штрафують, але ми хочемо працювати», – сказала жінка.

До підприємців вийшов заступник голови обласної адміністрації Богдан Ковалюк, пише Суспільне. За його словами, наразі нема можливості послабити карантин, адже в області погіршується епідемічна ситуація. Щодоби шпиталізують понад сто людей, також збільшується кількість виявлених випадків інфікування.

В Івано-Франківську обурені підприємці також прийшли під стіни ОДА. Вимагають дозволити їм працювати хоча б з обмеженнями. Люди нарікають на «подвійні стандарти», бо одним дозволено працювати, а їм – ні, пишуть Версії.

Підприємці обурені, що заводам можна працювати, хоча там закриті приміщення, а їм на ринку не дозволяють. Протестувальники пояснюють, що хоча зараз карантин і вони не працюють, але оренду й податки треба сплатити.

До протестувальників вийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Людям він сказав, що підтримує їх та робить все, що в його повноваженнях.

Нагадаємо, до «червоної» зони карантину потрапили дві області: Івано-Франківська та Чернівецька. У цих областях діють жорсткі обмеження: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Водночас на території гірськолижного курорту Буковель до 12 березня діятимуть деякі заборони і карантинні обмеження. У цей період працюватимуть траси, підйомники і готелі (зокрема з включеними сніданками). З обмеженнями обслуговуватимуть клієнтів кафе, бари і ресторани. На курорті повністю скасували масові заходи, концерти та розважальні програми.