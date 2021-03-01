Які регіони будуть закриті для туристів на вихідні 6-8 березня

Ще сім областей України найближчими днями можуть перевести на «червоний» рівень карантинних обмежень

У червоних» зонах карантину не працюють музеї, театри та ринки

У березні будуть довгі вихідні, які триватимуть із шостого по восьме число. Проте не всі українці щиро радіють «мінівідпустці»: у деяких областях діятиме посилений карантин. Туристам не варто їхати в ці регіони, адже там запроваджено жорсткі обмеження.

Наразі до «червоної» зони карантину потрапили дві області: Івано-Франківська та Чернівецька. Через збільшення рівня захворюваності на Covid-19 у Житомирській області із 3 березня також запроваджують обмеження «червоної» зони карантину.

У цих областях діятимуть жорсткі обмеження: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Громадський транспорт в «червоній» зоні буде працювати з обмеженням по кількості місць для сидіння.

Додатково буде заборонена посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Водночас на території гірськолижного курорту Буковель до 12 березня діятимуть деякі заборони і карантинні обмеження. У цей період працюватимуть траси, підйомники і готелі (зокрема з включеними сніданками). З обмеженнями обслуговуватимуть клієнтів кафе, бари і ресторани. На курорті повністю скасували масові заходи, концерти та розважальні програми.

Отож, туристам потрібно добряче подумати, чи варто їхати на великі вихідні в Івано-Франківську, Чернівецьку та Житомирську області, де не працюватимуть ані музеї, ані ресторани.

Ще сім областей України найближчими днями можуть перевести з «помаранчевого» на «червоний» рівень карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом. Йдеться про Вінницьку, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Луганську та Тернопільську області. Нині вони перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Він не передбачає посилення карантину, але сигналізує про потенційну небезпеку – наближення до «червоного» рівня».

Із 24 лютого у Києві та інших областях встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, який передбачає низку заборон.

У столиці із певними обмеженнями працюватимуть заклади культури та готелі. Водночас забороняється проведення дискотек та робота нічних клубів. Заклади громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос працюватимуть із 7:00 до 24:00.