Відома українська акторка і телеведуча захворіла на коронавірус і розповіла про свій стан

Я дуже засмутилася, коли побачила в результатах аналізів слово «виявлено»

«На найближчі два тижні скасовані всі зйомки, спектаклі і ефіри» – Ребрик

Українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик розповіла, що захворіла на коронавірус. Зірка здала тест на Covid-19, який виявився позитивним. Зараз ведуча перебуває на самоізоляції.

Про те, що Ребрик заразилася коронавірусом, вона повідомила шанувальникам в Instagram. Також в пресслужбі каналу «Україна» розповіли, що кілька днів тому у Лілії піднялася температура, тому вона відправилася здавати тест на Covid-19.

«Я дуже засмутилася, коли побачила в результатах аналізів слово «виявлено». Так, у мене коронавірус. На найближчі два тижні скасовані всі зйомки, спектаклі, ефіри «Ранку з Україною», мене не буде в марафоні на 8 березня. Що стосується мого самопочуття – я б вважала за краще, щоб відповідь на це питання залишилася за кадром. Принаймні – поки! Всім бажаю здоров’я», – зазначила в фотоблозі зірка.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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