«Ми виконали обіцянку»: Байден зробив заяву до 10-ї річниці ліквідації терориста №1

Джо Байден: США ніколи не будуть вагатися у своєму прагненні запобігти новій атаці на нашу батьківщину

«Ми переслідували бен Ладена до самих воріт пекла – і ми зловили його», заявив президент США

Спецоперація, в результаті якої 10 років тому було ліквідовано Усаму бен Ладена, стала виконанням обіцянки, даної владою США рідним і близьким жертв терактів 11 вересня.

Як пише «Голос Америки», президент США Джо Байден в неділю виступив із заявою з нагоди 10-ї річниці спецоперації, в результаті якої був ліквідований лідер «Аль-Каїди» Усама бен Ладен.

«Десять років тому я разом президентом Обамою і членами нашої команди з національної безпеки перебував у ситуаційній кімнаті, спостерігаючи за тим, як наші військові вершать довгоочікуване правосуддя над Усамою бен Ладеном», – сказав Байден.

За його словами, цей момент він ніколи не забуде. Американський лідер відзначив професіоналізм розвідки, «ясність і переконаність президента Обами», мужність і майстерність команди, яка діяла на місці.

«Ми переслідували бен Ладена до самих воріт пекла – і ми зловили його. Ми виконали обіцянку, дану всім тим, хто втратив близьких 11 вересня 2001 року, що ми ніколи не забудемо тих, кого втратили, і що США ніколи не будуть вагатися у своєму прагненні запобігти новій атаці на нашу батьківщину і забезпечити безпеку американського народу», – додав Байден.

Глава Білого дому запевнив, що США будуть і надалі пильно відстежувати загрози з боку терористичних угруповань, які «дали метастази в усьому світі».

Нагадаємо, спецслужби США 2 травня 2011 року у Пакистані ліквідували терориста №1 Усаму бен Ладена.

Усама бен Ладен був лідером організації «Аль-Каїда», відповідальної за терористичний акт 11 вересня 2001-го в США, а також багато інших терактів. Входив до списку «найбільш розшукуваних терористів» ФБР. Бен Ладен звинувачував Сполучені Штати в поширенні сексуальної розпусти, гомосексуалізму, наркоманії. США оголосили його терористом №1 після терактів біля американських посольств у Кенії й Танзанії ще 1998-го.

З часу терактів 11 вересня про смерть Усами бен Ладена заявляли шість разів. Однак лише 2 травня 2011-го в результаті таємної спецоперації терорист загинув. Вбитий членами спецпідрозділу військово-морських сил США у своєму домі в місті Абботтабад за 50 км від Ісламабаду. Разом з ним вбиті один з його старших синів та загинула дружина. Вважається, що терориста вбили пострілом в голову при спробі чинити опір.

Після завершення атаки американці доставили тіло бен Ладена в Афганістан для ідентифікації. Того ж дня з дотриманням мусульманських звичаїв поховали його в Аравійському морі.