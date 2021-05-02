ЗМІ дізналися про зустріч Байдена з главою ізраїльського Моссаду

За інформацією ЗМІ, темою зустрічі Байдна та Коена був Іран

У п’ятницю, 30 квітня, президент США Джо Байден провів у Вашингтоні зустріч із главою зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссадом Йосі Коеном.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, зустріч не була запланована заздалегідь, а трапилася випадково під час візиту Коена в Вашнгтон.

Журналісти відзначають, що темою переговорів був Іран, про що пізніше доповіли прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

Деталі переговорів наразі невідомі.

До слова, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Одна з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним буде ситуація довкола України, заявили у Білому домі.

Згодом помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні.