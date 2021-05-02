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    ЗМІ дізналися про зустріч Байдена з главою ізраїльського Моссаду

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    Глава зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад Йосі Коен - ЗМІ дізналися про зустріч Байдена з главою ізраїльського Моссаду
    Глава зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад Йосі Коен
    Фото: evreimir

    За інформацією ЗМІ, темою зустрічі Байдна та Коена був Іран

    У п’ятницю, 30 квітня, президент США Джо Байден провів у Вашингтоні зустріч із главою зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссадом Йосі Коеном.

    Про це повідомляє Axios.

    За даними видання, зустріч не була запланована заздалегідь, а трапилася випадково під час візиту Коена в Вашнгтон.

    Журналісти відзначають, що темою переговорів був Іран, про що пізніше доповіли прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

    Деталі переговорів наразі невідомі.

    До слова, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

    Одна з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним буде ситуація довкола України, заявили у Білому домі.

    Згодом помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні.

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    Теги: розвідка США Джозеф Байден Ізраїль Іран президент Беньямін Нетаньягу
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