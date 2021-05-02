Поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ

Громадянина Афганістану, якого ідентифікували як «Басім», затримали в районі Атасехір у Стамбулі

Терорист переховувався в Туреччині з «липовими» документами

Турецькі правоохоронці затримали у Стамбулі бойовика ІДІЛ, який був одним з найближчих помічників екслідера «Ісламської держави» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

Як пише агентство Anadolu, громадянина Афганістану, якого ідентифікували як «Басім», затримали в районі Атасехір у Стамбулі.

Чоловік переховувався у місті з «липовими» документами. За його переміщеннями правоохоронці слідкували за допомогою камер спостереження та врешті 28 квітня затримали його на виході з дому.

Спецоперацію для його затримання проводили Управління антитерористичного відділення поліції Стамбула та Нацрозвідка.

За даними слідства, чоловік був одним з найближчих соратників вбитого у 2019 році лідера ІДІЛ аль-Багдаді та допомагав сховати його у сирійській провінції Ідліб.

Окрім того, його підозрюють в організації військових навчань ІДІЛу та причетності до ухвалення рішень щодо терактів у Сирії та Іраку.

Раніше Ттурецькі силовики затримали 25 родичів вбитого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Також стало відомо, що у місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Нагадаємо, у 2019 році Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника.