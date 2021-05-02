Сьогодні річниця ліквідації терориста №1 у світі

США оголосили бен Ладена терористом №1 після терактів біля американських посольств у Кенії й Танзанії

Спецслужби США 2 травня 2011-го у Пакистані ліквідували терориста №1 Усаму бен Ладена.

Усама бен Ладен був лідером організації «Аль-Каїда», відповідальної за терористичний акт 11 вересня 2001-го в США, а також багато інших терактів. Входив до списку «найбільш розшукуваних терористів» ФБР. Бен Ладен звинувачував Сполучені Штати в поширенні сексуальної розпусти, гомосексуалізму, наркоманії. США оголосили його терористом №1 після терактів біля американських посольств у Кенії й Танзанії ще 1998-го, повідомляє Gazeta.

З часу терактів 11 вересня про смерть Усами бен Ладена заявляли шість разів. Однак лише 2 травня 2011-го в результаті таємної спецоперації терорист загинув. Вбитий членами спецпідрозділу військово-морських сил США у своєму домі в місті Абботтабад за 50 км від Ісламабаду. Разом з ним вбиті один з його старших синів та загинула дружина. Вважається, що терориста вбили пострілом в голову при спробі чинити опір.

Повідомлення про смерть підтвердили в «Аль-Каїді», а також особисто президент США Барак Обама. Обставини смерті терориста досі не оприлюднені. Після завершення атаки американці доставили тіло бен Ладена в Афганістан для ідентифікації. Того ж дня з дотриманням мусульманських звичаїв поховали його в Аравійському морі.

Колишній лідер терористичної організації «Аль-Каїда» Усама бен Ладен заповів $29 млн на цілі джихаду. Про це йдеться в одному зі 113 розсекречених американською розвідкою документів, знайдених у 2011 році після знищення терориста у його будинку в Пакистані.