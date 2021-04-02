«Ми втримались». Заступниця Шмигаля втішена, що за рік уряд не розігнали

Стефанішина розповіла, що робота в уряді була для неї унікальним досвідом

Стефанішина: Після року роботи наш уряд відчуває себе спокійніше

Увесь рік представники уряду Дениса Шмигаля не відчували себе впевнено, працювали кожен день, як останній. Наразі команда прем’єр-міністра почуває себе спокійніше. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина нагадала, що уряд Дениса Шмигаля 4 березня 2021 перейшов річний рубіж діяльності. «До цього ми, звичайно, працювали кожен день, як в останній. Це пов’язано не конкретно з нашим урядом або прізвищем конкретного прем’єра. Просто така в Україні сформувалася політична культура: за бажання будь-який уряд можна розкачати і знести, що ми спостерігаємо постійно з 2014 року», – розповіла вона.

Стефанішина продовжила, що уряд Дениса Шмигаля не відчував вневненості також і через ймовірні політичні пертурбації: «Враховуючи те, що попередній уряд проіснував пів року, маючи при цьому повне «зелене світло» від парламентських фракцій та президента на всі трансформації, ми розуміли, що ситуація може змінюватися».

Заступниця Шмигаля додала, що робота в уряді була для неї унікальним досвідом. «Треба мати горизонти планування як мінімум на два-три роки, але одночасно й на тиждень-два або місяць. Ми втримались рік, і, думаю, зараз усі відчуваємо себе спокійніше», – підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів України 4 березня 2020 року. За таке рішення проголосував 291 депутат Верховної Ради. Шмигаль відзвітував за рік роботи уряду.

Раніше Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку урядовцям. За його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль більш практичний політик, а колишній Олексій Гончарук – більш ідеологічний.

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