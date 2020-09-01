Стефанішина стала головою Комісії євроатлантичної інтеграції



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Ольга Стефанішина замінила Вадима Пристайка на посаді голови Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції

Глава держави звільнив Вадима Пристайка з посади голови Комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ольгу Стефанішину головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну – віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків В. Пристайка», – йдеться в указі №370/2020.

Зазначимо, що Комісія є допоміжним органом при президентові. Серед основних завдань Комісії – сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що входять в національну систему координації євроатлантичної інтеграції України, заходів в рамках реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань щодо досягнення критеріїв, необхідних для членства в НАТО.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Пристайка послом України у Британії.

Як відомо, Вадим Пристайко з травня 2019 року був призначений Зеленським заступником голови Офісу президента. У серпні минулого року Пристайко був призначений главою МЗС України.

Після відставки уряду Олексія Гончарука Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. Після призначення глава МЗС Пристайко став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра.