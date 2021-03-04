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    Шмигаль звітує за рік роботи уряду

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    Шмигаль звітує за рік роботи уряду

    Пресконференція Шмигаля проходить онлайн

    Сьогодні, 4 березня, проходить пресконференція прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

    Тема пресконференції «Рік роботи уряду».

    Пресконференція відбувається в онлайн-форматі.

    Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів України 4 березня 2020 року. За таке рішення проголосував 291 депутат Верховної Ради.

    Раніше Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку урядовцям. За його словами, прем’єр-мінстр Денис Шмигаль більш практичний політик, а колишній Олексій Гончарук – більш ідеологічний.

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    Теги: Кабмін Денис Шмигаль
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