Прем’єр-міністри зовсім різні. Милованов порівняв Шмигаля та Гончарука

«Із нинішнім прем’єр-міністром десь навіть легше, тому що він конкретніший», – визнав колишній міністр економіки, а нині радник Банкової

Прем’єр-мінстр Денис Шмигаль більш практичний політик, а колишній Олексій Гончарук – більш ідеологічний. Таку оцінку урядовцям в інтерв’ю «Главкому» дав Тимофій Милованов, радник президента України та ексміністр економіки. «Той прем’єр (Гончарук) був більш ідеологічним, а нинішній (Шмигаль) – більш практичний, технократичний в плані виконання. Мені і з тим, і з іншим працювалося добре. Із цим прем’єр-міністром десь навіть легше, тому що він конкретніший, але з Гончаруком я був ближчий ідеологічно», – зазначив ексміністр.

Милованов також наголосив, що вважає президента Зеленського чудовим стратегом і доброю людиною, на відміну від його попередника президента Порошенка. «Дуже легко закидати, що президент в чомусь не розбирається, бо в нього немає досвіду. Але питання в тому, чи він приймає стратегічно важливі рішення. Ми бачимо, що зараз він їх приймає: стосовно Медведчука, щодо Шарія, «Мотор Січі», з інших питань. Тобто він готовий на жорсткі та важливі рішення. Вважаю Зеленського гарним президентом, з точки зору стратегічності. Він дуже відрізняється від Порошенка: він – добра, в сенсі незла людина. Бо більшість людей навколо в політиці злі. Скажімо так, якщо б я так відмовлявся від посади за часів Порошенка, як я відмовлявся від пропозиції Зеленського та Єрмака, то у Київської школи економіки однозначно були б проблеми – ліцензійна перевірка чи ще щось таке», – заявив радник Банкової.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Тимофій Милованов був призначений міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні 2020 року він був відправлений у відставку. У 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом.



