Міграційна і митна поліція США не підтримують реформу Трампа

На думку Крейна 4 основні пункти реформи не є достатніми для посилення безпеки кордонів

Очільник Національної ради Міграційної і митної поліції США Кріс Крейн направив листа до Дональда Трампа щодо пропозиції міграційної реформи, яка була зроблена президентом США під час виступу перед Конгресом 30 січня 2018 року. На думку Крейна 4 основні пункти реформи не є достатніми для посилення безпеки кордонів, оскільки залишають можливість



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На думку Крейна 4 основні пункти реформи не є достатніми для посилення безпеки кордонів

Очільник Національної ради Міграційної і митної поліції США Кріс Крейн направив листа до Дональда Трампа щодо пропозиції міграційної реформи, яка була зроблена президентом США під час виступу перед Конгресом 30 січня 2018 року.

На думку Крейна 4 основні пункти реформи не є достатніми для посилення безпеки кордонів, оскільки залишають можливість для приватних компаній наймати незаконних мігрантів, а також зберігають міста, які дають притулок незаконним мігрантам. Рада представляє 7,5 тисяч співробітників, які працюють в міграційній і митній поліції. При цьому дана організація не відмовляється повністю від підтримки Дональда Трампа, а лише вважає, що в такому вигляді проект міграційної реформи не дасть можливість реалізувати обіцянки, які були дані під час передвиборчої кампанії 2016 року. Про це повідомляє видання The Washington Times.

Національна рада Міграційної і митної поліції США вважає, що в рамках переговорів і компромісів щодо міграційної реформи можуть з’явитися відповідні прогалини, які значно підірвуть ефективність реформи. Білий Дім відмовився коментувати ситуацію із листом.

Кріс Крейн особливо наголошує на необхідності боротьби із містами, які можуть давати прихисток незаконним мігрантам. На його думку, у випадку остаточної легалізації «покоління мрійників» питання посилення міграційного режиму, в тому числі через позбавлення міст відповідного статусу, зійде із порядку денного.

Представники консервативного крила Республіканської партії фактично підтримують пропозиції керівника Національної ради Міграційної і митної поліції США. На їх думку основою міграційної реформи має стати законопроект, який був розроблений конгресменом із штату Вірджинія Бобом Гудлейтом і передбачає протидію містам, які дають прихисток незаконним мігрантам, запровадження електронних систем перевірки бізнесу щодо найму незаконних мігрантів, захист общин, які допомагають в депортації, і запровадження кримінальної відповідальності за перебування США довше чим передбачає гостьова віза.